Ato unificado em defesa do IPE Saúde reúne servidores públicos de 16 entidades na Capital

Na manhã desta quarta-feira (26), um ato unificado em defesa do IPE Saúde convocado pela Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (FSP) reuniu milhares de integrantes de associações e sindicatos. A concentração teve início por volta das 9h em frente à sede do instituto e os servidores seguiram em caminhada pela Avenida Borges de Medeiros até o Palácio Piratini.

As entidades presentes frisaram que a manifestação marca o início de uma série de esforços pelas suas reivindicações. Ao chegar em frente à sede do Executivo, a Frente realizou um ato simbólico que demonstrava, em carrinhos de supermercado, o poder de compra desde 2014 em comparação à inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O grupo também cobrou o apoio de parlamentares da Assembleia Legislativa (ALRS). Alguns deputados deixaram o parlamento e foram até a manifestação, onde fizeram falas em apoio aos servidores no caminhão de som, entre eles Pepe Vargas (PT), Sofia Cavedon (PT) e Luciana Genro (PSOL).

O grupo também realizou uma parada em frente à Secretaria Estadual de Educação protagonizada pelo CPERS. Segundo Helenir Aguiar Schürer, presidente do sindicato, a união das centrais sindicais representa uma força maior para as lutas comuns, como o reajuste salarial e as mudanças no IPE Saúde, mas também em pautas da educação, como a revogação do Novo Ensino Médio. “Na escola pública, nossos alunos são filhos dos servidores com mais baixos salários”, disse.

Na terça-feira (25), líderes da FSP participaram de uma mesa de negociação com o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, para tratar da revisão geral dos salários do funcionalismo estadual e do plano de reestruturação do IPE apresentada pelo governador Eduardo Leite (PSDB). No encontro, Lemos informou que o governo não teria condições de arcar com o reajuste ou negociar a reposição de perdas inflacionárias.

A FSP manifestou posição contrária ao projeto de Leite e critica o aumento do valor a ser pago pelo segurado, que passaria de 3,1% para 3,6%. Ainda, é contra a criação de uma contribuição por dependentes e o aumento da coparticipação em exames, que passaria de 40% para 50%.

“Decidimos, de forma unificada, que não vamos entrar em discussão sobre como melhorar o projeto de reestruturação do IPE Saúde. Está claro que se Leite concedesse a revisão geral o instituto seria superavitário e seria possível manter a solidariedade do IPE Saúde. Os servidores não possuem mais margem, pois vivem na penúria”, afirmou o presidente do Sindicato dos Servidores de Nível Superior do RS (Sintergs), Antonio Augusto Medeiros.

Em documento entregue ao secretário Lemos, a FSP solicitou que “não seja encaminhado ao Poder Legislativo nenhum projeto de lei relativo ao IPE Saúde sem negociação prévia com as entidades signatárias, com uma resolução urgente da questão salarial do funcionalismo público gaúcho, bem como, que tal projeto de lei não seja sob nenhuma hipótese futuramente remetido à Assembleia com regime de urgência”.

Confira mais fotos do ato:

Fonte: Sul 21 – Por: Duda Romagna – Fotos: Luiza Castro