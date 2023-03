Ato de inauguração de obras de asfalto, pórticos e Parque de Máquinas acontece hoje, 31 de março

Hoje sexta-feira, 31, a Prefeitura Municipal realizará um roteiro de inaugurações entregando três obras para a comunidade. Os investimentos superam R$ 2 milhões e são oriundos do Governo do Estado e dos cofres da municipalidade. Cronograma de inaugurações: às 17h30min, asfalto da Avenida Vivaldino Dias; às 18h30min, revitalização dos pórticos da RSC 472; e às 19h30min, modernização do Parque de Máquinas. A Administração Municipal, através da Secretaria de Políticas Estruturantes e Zeladoria, convida a comunidade a participar.

Fonte: Assessoria de comunicação | Prefeitura Municipal