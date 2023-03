Associações da BM querem que Jeferson apoie Programa de Saúde Mental para todos os servidores

O deputado estadual Jeferson Fernandes (PT) recebeu a visita do Coronel Roger Nardys Vasconcellos, de Aparício Santellano e de Ricardo Agra, representantes das Associações, Abamf, ASSTBM, Aofergs, ASOFBM, ligadas aos servidores da Brigada Militar. Na pauta do encontro, que ocorreu no final da manhã desta terça-feira (21/03), a saúde mental dos servidores da segurança pública gaúcha e demandas desses trabalhadores. Ex-presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos, o parlamentar notabilizou-se pela defesa dos servidores e servidoras da segurança do estado gaúcho.

Segundo os representantes das Associações, no RS não há aporte de recursos ou projeto de lei voltado à preservação da saúde mental de servidores, razão pela qual o grupo propõe iniciativas destinadas a beneficiá-los nesse sentido. “Há apenas uma promessa de termos militares temporários da área da saúde para o atendimento da categoria, o que não é viável em função da hierarquia”, lembrou Agra, que exemplificou: “Um superior não chegará na frente de um inferior para falar sobre uma dificuldade pessoal”.

Jeferson observou que a estrutura hierárquica militar faz com que as questões de saúde mental sejam vistas como “fraquezas”, por isso a dificuldade dos trabalhadores em reconhecer qualquer tipo de sofrimento psíquico, ainda mais diante de profissionais “de farda”. “É fundamental que tenhamos um programa amplo de saúde mental que atenda a todos os trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública gaúcha”, ressaltou.

O Coronel Vasconcellos também reforçou a necessidade de assistência constante de saúde mental para os profissionais do setor e defendeu que este serviço seja prestado por servidores sem vínculo institucional. “Com toda a eficiência comprovada da telemedicina, nada impediria que tivéssemos profissionais disponíveis on-line, por exemplo, para atender os servidores e fazer os devidos encaminhamentos ”, opinou.

Como líder do governo Lula na Assembleia Legislativa, os representantes solicitaram o apoio do parlamentar para a liberação de recursos federais voltados a projetos que beneficiem não só a saúde mental dos servidores da segurança mas também criem condições de vida mais dignas para esses trabalhadores, como programas de habitação; e a equiparação salarial com os policiais civis.

Fonte: Por Andréa Farias – Foto Vanessa Vargas – Assessoria de imprensa do deputado