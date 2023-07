Associação Comercial e Industrial de Tenente Portela realiza o 1º Café com Associados

Na semana passada, na sede da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Tenente Portela, foi realizado o 1º Café com Associados. Nesta primeira edição foram convidadas todas as empresas varejistas do ramo da moda e vestuário: Donna Bella Moda e Acessórios, Lojas Godoy, Lojas Breunig, Seu Manoel Center, Sandra Modas, Michele Jeans e One Store Marisol – Pitchukinhus.

O encontro foi marcado por debates envolventes sobre diversos assuntos. Entre eles, foi discutida a criação do “Liquida Portela”, que acontecerá do dia 7 ao dia 12 de agosto, uma iniciativa para impulsionar o comércio e incentivar os consumidores com condições especiais de pagamento e ofertas imperdíveis. Também foi falado sobre o retorno do Sabadão de Ofertas, quando o comércio abrirá todo segundo sábado do mês até às 16h com ofertas especiais, com uma abordagem ainda mais impactante, com divulgação mais incisiva e sinalização das empresas participantes com adesivos e ou totens.

A inadimplência também foi tema importante da reunião, considerando o momento de recuperação do comércio. Foi enfatizado o compromisso das empresas participantes em verificar scores e, sempre que necessário, realizar a negativação de devedores, visando inibir novas dívidas e fortalecer o setor. Finalizando, os participantes discutiram sobre como serão administrados cursos e palestras, destacando a preferência pela modalidade presencial.

Conforme Antônio Ganacini, presidente da ACI, todos os participantes saíram motivados e cheios de planos para impulsionar ainda mais o setor. “Agradecemos a todos os presentes por compartilharem suas ideias e contribuírem para o fortalecimento do comércio local. Juntos somos mais fortes!”, conclui Ganacini.

Folha Popular – Com informações da ACI