Artroscopia é um procedimento cirúrgico realizado para avaliação e tratamento de lesões que ocorrem dentro das articulações, sendo mais frequentemente realizada no joelho ou ombro e eventualmente realizada em outras articulações, como quadril ou tornozelo. O nome deriva das palavras gregas “arthron” (articulação) e “scopia” (observação, exame).

A artroscopia não é, desta forma, um “procedimento fim”, mas sim uma forma de se acessar a articulação e permitir a realização de outros procedimentos, como o tratamento de lesões nos meniscos, ligamentos (principalmente o Ligamento Cruzado Anterior) ou cartilagem do joelho.

Artroscopia do Joelho – A imagem (A) mostra como é feita a artroscopia: por uma incisão, é introduzida uma microcâmera; pela outra, os instrumentais para a cirurgia. A imagem (B) mostra a visão que se tem pela artroscopia no compartimento medial. Nesta imagem, visualizamos a cartilagem e o menisco. A imagem (C) mostra a visão artroscópica do Ligamento Cruzado Anterior. A imagem (D) mostra a visão artroscópica da articulação patelofemoral.

A artroscopia no joelho se inicia por dois portais, que são pequenas incisões, de aproximadamente 5 a 10mm, na parte da frente do joelho.

Em um dos portais é introduzido um tubo estreito com uma pequena câmera na ponta que irá filmar o joelho por dentro. A câmera é conectada a um monitor de vídeo que permite ao cirurgião visualizar em tempo real dentro do joelho. Neste momento, uma solução salina será bombeada para dentro do joelho para inflá-lo e permitir uma melhor visualização.

Pelo outro portal, o cirurgião introduzirá os instrumentais necessários para a realização do procedimento. Eventualmente, outros “portais” ou incisões poderão ser necessários, a depender do procedimento que está sendo realizado.

No final da cirurgia, a solução salina será drenada de dentro do joelho. O cirurgião fechará os cortes com suturas (pontos) e os cobrirá com um curativo.

O tratamento pós-operatório da artroscopia do joelho depende, basicamente, de qual a lesão que está sendo tratada na artroscopia.

Principais lesões tratadas pela artroscopia do joelho:

– Lesão do Ligamento Cruzado Anterior;

– Lesão do Ligamento Cruzado Posterior;

– Luxação da patela;

– Tratamento de lesões dos meniscos (meniscectomia, sutura de menisco);

– Tratamento de lesões da cartilagem articular;

– Debridamento do tecido sinovial (sinovectomia).

