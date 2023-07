APAE de Tenente Portela convida para a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é celebrada anualmente, do dia 21 ao dia 28 de agosto. Ela foi instituída pela Lei nº 13.585/2.017 com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas desse segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.

O tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipladeste ano será “Conectar e somar para construir inclusão” e visa mostrar à população que, diante da força da Era da Informação e dos impactos que a mesma causa, a conexão – por meio da comunicação interpessoal e digital – é uma ferramenta capaz de ampliar horizontes e perspectivas, permitindo, consequentemente, a união de esforços em torno de uma corrente: a construção da inclusão.

“Acreditamos que a conexão facilita às pessoas com deficiência e suas famílias buscar mais conhecimento sobre seus direitos, além de disponibilizar formas acessíveis de se comunicar com a sociedade como um todo pelos inúmeros canais de comunicação digital: redes sociais, lives, blogs, sites, aplicativos de mensagens instantâneas, entre outros. Essas ações, de se conectar e comunicar, são elementares no sentido de agregar e somar forças, para que, assim, o paradigma de impedimento social, ainda presente em pleno século XXI, seja descontruído e erradicado”, afirmam as profissionais da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela.

Então, fiquem ligados, pois no início do mês de agosto a APAE de Tenente Portela divulgará a programação da Semana da Pessoa com Deficiência de 2023. “Vamos juntos construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária.”

Folha Popular – Com informações da APAE