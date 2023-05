Andrelise Borrin Bagatini é a nova promotora de Justiça da comarca de Tenente Portela

Trinta e um novos promotores de Justiça, aprovados no XLIX Concurso para Ingresso à Carreira do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, iniciaram a atuação em 27 comarcas no dia 13 de maio

O procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, salientou que “sabendo-se da necessidade e da importância do trabalho que é realizado pelo Ministério Público, a chegada de um novo promotor, de uma nova promotora na comarca é sempre um momento muito significativo para a instituição e para a sociedade, especialmente para a comunidade que o recebe”.

Na comarca de Tenente Portela a nova promotora, Andrelise Borrin Bagatini, com 33 anos de idade e natural de Porto Alegre, substitui o promotor Miguel Germano Podanosche, que removeu-se para Sananduva depois de quatro anos à frente da Promotoria de Justiça portelense.

Formada em Direito pela PUCRS, em janeiro de 2012, logo integrou o curso regular da Escola da Magistratura (Ajuris). Posteriormente, fez pós-graduação em Direito Processual Civil e cursou as disciplinas de uma pós-graduação em Gestão de Equipes e Liderança, ambas na PUCRS. Durante a faculdade estagiou no Poder Judiciário e no Ministério Público. Anteriormente à assunção no cargo de promotora de Justiça, foi assessora de magistrado por mais de nove anos. Ingressou como secretária de desembargador em janeiro de 2014. Posteriormente, em novembro de 2014, passou a ser assessora de juíza, trabalhando em uma Vara Cível e na Vara Estadual de Improbidade Administrativa, onde estava atuando até ingressar no Ministério Público.

Conforme Andrelise, “a escolha pela carreira de promotora de Justiça se deu pelo fato de que o Ministério Público é uma instituição capaz de contribuir com a sociedade em temas extremamente significativos, como educação, saúde e meio ambiente, entre outros, gerando impactos positivos e promovendo mudanças que podem melhorar a vida das comunidades e dos cidadãos. A Promotoria de Justiça de Tenente Portela foi uma escolha pessoal, baseada no fato de que havia um promotor titular na comarca, Dr. Miguel, atuando ativamente em prol da comunidade e representando o Ministério Público de forma exemplar. Assim, o meu propósito é dar continuidade a esse trabalho. Ainda, ao pesquisar sobre a cidade, recebi boas referências sobre a receptividade e o acolhimento do povo da região, o que me encorajou a escolher Tenente Portela, que hoje é uma das comarcas de entrância inicial que mais recebe processos no Estado do Rio Grande do Sul.”

Fonte: Folha Popular – Por: Júlio Santos