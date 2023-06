Amuceleiro prestigiou a inauguração do Mirante de Nossa Senhora dos Navegantes em Barra do Guarita

A Amuceleiro (Associação dos Municípios da Região Celeiro) esteve presente com quase a totalidade de prefeitos que integram a entidade para prestigiar a inauguração do Mirante de Nossa Senhora dos Navegantes em Barra do Guarita e ver a grande obra realizada pelo prefeito Rodrigo Locatelli Tisott e a comunidade local, no domingo, 18.

O Mirante tem 24 metros de altura e por ficar em uma das partes mais altas do Município proporciona uma visão privilegiada de toda a cidade de Barra do Guarita, do Rio Uruguai e de Itapiranga/SC, tornando-se um ponto turístico de fé e de paisagens maravilhosas.

Tisott, agradeceu os colegas prefeitos que prestigiaram o evento e explicou que foram investidos mais de R$ 600 mil para poder entregar à comunidade regional um local totalmente restruturado e de uma beleza ímpar.

O presidente da Amuceleiro e prefeito de Tiradentes do Sul, Alceu Diel, parabenizou a comunidade presente por receberem esta obra “que coloca de vez Barra do Guarita como um dos pontos turísticos mais bonitos da região, pois além de Nossa Senhora dos Navegantes abençoar lá do alto a todos é possível ver a beleza de nosso Rio Uruguai.”

Também estiveram presentes no evento o secretário de Turismo, Vilson Covatti, e a secretária-adjunta de Obras do Estado, Zilá Maria Breitenbach. O evento de inauguração teve a celebração da Santa Missa pelo Bispo da Diocese de Frederico Westphalen Dom Antônio.

Folha Popular – com informações da Amuceleiro