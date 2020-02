Aeroporto de Porto Alegre figura como o 8º melhor do país em pesquisa de satisfação

O Aeroporto Internacional Salgado Filho aparece em oitavo lugar, dentre os 20 principais aeroportos brasileiros que participaram de uma Pesquisa de Satisfação do Passageiro (SAC). Os resultados foram divulgados pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, do Ministério da Infraestrutura. Os aeroportos de Florianópolis/SC, Campinas/SP (Viracopos) e Brasília/DF foram considerados os melhores do país em suas respectivas categorias – até 5 milhões de passageiros ano, de 5 a 15 milhões e acima de 15 milhões.

Na comparação com o 4º trimestre de 2018, o índice de satisfação geral passou de 4,39 para 4,49, numa escala que vai de 1 (“muito ruim”) a 5 (“muito bom”). Foi a maior nota média já registrada na série histórica da pesquisa da SAC, iniciada em 2013. Os 20 aeroportos pesquisados pela SAC respondem por 87% do total de passageiros transportados no Brasil. No quarto trimestre de 2019, foram realizadas 24.948 entrevistas com viajantes domésticos e internacionais.

Entre os 38 indicadores avaliados, o que trata da “cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in”, foi o que obteve maior nota média ficando com 4,72 na média geral dos 20 aeroportos. Já o indicador que avalia o “custo-benefício dos produtos de lanchonetes/restaurantes” registrou a menor nota (3,00).

RESULTADOS DA “PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO PASSAGEIRO E DESEMPENHO OPERACIONAL DO AEROPORTOS” – 4º TRIMESTRE 2019

RANKING DE SATISFAÇÃO GERAL POR CATEGORIA DE AEROPORTO

Até 5 milhões de passageiros/ano

1) Florianópolis – 4,78

2) Vitória – 4,64

3) Maceió – 4,58

4) Goiânia – 4,54

5) Manaus – 4,49

6) Natal – 4,39

7) Cuiabá – 4,29

8) Belém – 4,26

De 5 a 15 milhões de passageiros/ano

1) Campinas – 4,80

2) Curitiba – 4,75

3) Confins – 4,57

4) Porto Alegre – 4,51

5) Fortaleza – 4,49

6) Rio-Santos Dumont – 4,40

7) Recife – 4,37

8) Salvador – 4,37

Acima de 15 milhões de passageiros/ano

1) Brasília – 4,50

2) Rio-Galeão – 4,46

3) SP-Congonhas – 4,36

4) SP-Guarulhos – 4,35

RANKING DE SATISFAÇÃO GERAL POR AEROPORTO E EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO AO 4º TRIMESTRE DE 2018

1) Campinas – 4,80 (+0,1%)

2) Florianópolis – 4,78 (+22,5%)

3) Curitiba – 4,75 (0,0%)

4) Vitória – 4,64 (+1,3%)

5) Maceió – 4,58 (+1,6%)

6) Confins – 4,57 (-1,0%)

7) Goiânia – 4,54 (+0,1%)

8) Porto Alegre – 4,51 (+4,5%)

9) Brasília – 4,50 (+1,6%)

10) Manaus – 4,49 (-0,9%)

11) Fortaleza – 4,49 (+8,4%)

12) Rio-Galeão – 4,46 (+0,2%)

13) Rio-Santos Dumont – 4,40 (-0,2%)

14) Natal – 4,39 (+0,1%)

15) Recife – 4,37 (-1,6%)

16) Salvador – 4,37 (+4,4%)

17) SP-Congonhas – 4,36 (+0,5%)

18) SP-Guarulhos – 4,35 (0,0%)

19) Cuiabá – 4,29 (-1,0%)

20) Belém – 4,26 (+4,2%)