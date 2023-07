Administração Municipal de Vista Gaúcha antecipa 50% do 13º salário aos funcionários públicos

Dentro de uma metodologia de trabalho e como forma de valorizar o quadro de funcionários da municipalidade de Vista Gaúcha, a administração municipal antecipou o pagamento de 50% do 13º salário dos servidores públicos municipais na segunda-feira, 10.

Para o prefeito, “mesmo com todas as dificuldades que os municípios enfrentam devido à atual situação financeira, que afeta as esferas federal, estadual e municipal, nós sempre nos preocupamos em priorizar os nossos servidores públicos municipais, pois é com eles que buscamos as grandes conquistas. Tivemos muitas conversas e um planejamento cuidadoso junto com toda administração. Com esta medida, de pagarmos a metade do 13º, o desempenho e o trabalho diário e normal das secretarias não será afetado. Essa atitude mostra que a administração Locatelli e André tem preocupação com os funcionários públicos municipais.”

Folha Popular – Com informações da assessoria de imprensa | Prefeitura Municipal