A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o GM Vectra – placas de Iraí/RS – trafegava pela BR 386 quando saiu da pista e colidiu contra uma árvore às margens do asfalto. O homem de 28 anos que dirigia o automóvel e o caroneiro, de 23 anos, morreram no local.

O fato ocorreu no começo da madrugada da segunda-feira (2/5), no Km 15 da rodovia em Iraí. A PRF também revelou que as causas da saída de pista estão sendo apuradas.