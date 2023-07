Acidente envolvendo duas S10 e um UP ocorreu no pórtico de entrada na RSC 472 em Tenente Portela

Ocorreu nessa tarde, 18, próximo ao pórtico em direção a Palmitinho, aproximadamente às 16h30min, um acidente envolvendo três veículos na RSC 472.

Conforme informações do motorista da camionete S10 branca, “nos estávamos indo atrás do UP, em direção a Tenente Portela, quando a S 10 cinza invadiu a pista e bateu no UP e em nós”.

Os motoristas da camionete cinza e do UP foram encaminhados ao Hospital Santo Antônio, socorridos pela SAMU e pelo Corpo de bombeiros.

Os passageiros da camionete branca, o pai e dois filhos, nada sofreram.

Folha Popular