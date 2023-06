ACI de Tenente Portela promove palestra motivacional no Clube Recreativo Comercial

A Associação Comercial e Industrial (ACI) de Tenente Portela convida seus associados e a comunidade em geral para assistirem a palestra “Segredos para Decolar na Vida Pessoal e Profissional”, que será ministrada pelo palestrante e mágico Sandro Libardoni. A palestra será realizada no dia 29 de junho no Clube Recreativo Comercial às 19h30min.Os ingressos custam R$ 35,00 e podem ser adquiridos a partir de terça-feira, 13, na sede da ACI. De acordo com o presidente da associação, Antônio Ganacini, o ingresso para o associado da ACI custará a metade do valor. Mais informações podem ser adquiridas na ACI e pelo telefone (55) 3551-1211.

