A torcida gremista é a maior de Tenente Portela

Temos um dos maiores e mais belos outdoors do país. Porém, estava faltando termos um local de encontro para assistir aos jogos do tricolor.

No final de 2019 e começo de 2020 foi elaborado um plano para que os gremistas pudessem torcer juntos. Foram analisados vários locais e o plano estava adiantado, mas veio a pandemia, que acabou prejudicando muito o que já estava planejado.

Além dos impedimentos que a pandemia acarretou, a situação piorou com o rebaixamento do Grêmio no ano passado.

No entanto, o amor ao GRÊMIO não tem divisão!!!

É na dificuldade que se pode constatar o verdadeiro torcedor, pois torcer quando o time está ganhando títulos é fácil.

Portanto, os gremistas de Tenente Portela resolveram colocar em prática o que estava planejado, mesmo com o time disputando o Campeonato Brasileiro da Série B.

No jogo do Grêmio contra o Operário do PR, na última quarta-feira, aproximadamente 40 gremistas se reuniram para confraternizar, torcer e vibrar na vitória do tricolor. O evento da torcida gremista ocorreu no Salão de Eventos Dressler, local muito amplo, climatizado, com telão e caixa de som e espaço gourmet para fazer churrasco.

Outras reuniões ocorrerão no decorrer do campeonato. Para quem quiser saber mais informações, pode entrar em contato com Daniel através do whatsapp (55) 99715-0440.

Por: Ângelo Daniel Carrion