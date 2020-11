Penas para maus tratos a animais ficam mais rigorosas e podem chegar a 5 anos de reclusão

A crueldade dos humanos contra os animais não tem limites

Há tempos, animais domésticos vêm sendo abandonados nas ruas de Tenente Portela. E não raramente são largados muito machucados ou velhos demais para continuarem a servir de enfeite para seus tutores. Alguns são resgatados pela Associação Portelense de Proteção, Auxílio e Tratamento aos Animais (Appata), criada recentemente por pessoas que se comovem com a situação dos bichinhos; muitos seguem vivendo à própria sorte. O número aumenta a cada dia.

Outro fato comum que vem ocorrendo é o envenenamento de animais que vivem em condição de abandono e até mesmo em frente às suas casas. Foram denunciados recentemente alguns casos em bairros, como o dos cães envenenados no Bairro Novo Portela, e também no centro da cidade, em que foram vítimas dois gatos monitorados por moradores e comerciantes de uma quadra no centro da cidade, este denunciado por meio do Facebook. No local são cuidados e alimentados mais 11 outros gatos.

Nesta semana, foi atendido na Clínica Veterinária Balestrin um gato atingido por um disparo de arma de pressão. O felino, que vive nas ruas do Bairro Fries, por pura sorte, não foi mais uma vítima da barbárie humana. “Esse é apenas mais um caso de animais que sofrem esse tipo de agressão. Já tivemos casos em que o projétil foi retirado de dentro da cavidade abdominal do animalzinho”, relata o médico veterinário Álvaro Tadeu Niederli, responsável técnico da Clínica Veterinária Balestrin.

A presidente da Appata, Thainá Paloschi, afirmou que “falta conscientização da população sobre as leis que protegem os animais. Recebemos muitas denúncias sobre casos de maus tratos e abandono, mas como a associação não dispõe de lugar físico acabamos direcionando para lares temporários ou definitivos. Nos últimos meses tivemos vários pedidos de ajuda para socorrer animais em situação de risco, casos em que seus donos os abandonavam ou os deixavam amarrados em espaços pequenos, sem comida ou doentes. A sociedade precisa entender que esses animais estão protegidos e amparados pela lei, e que essa sensação de impunidade ao maltratar um cachorro ou gato de rua pelo fato de não ter quem os proteja vai acabar. A Appata irá lutar pela eficácia das leis contra os maus tratos aos animais.”

No final de setembro foi sancionada pelo Governo Federal a Lei 14.064/2020, que aumenta as penas do crime de maus tratos a cães e gatos. Já havia previsão na Lei dos Crimes Ambientais de pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa para quem maltratasse animais domésticos. Com a nova lei, quando se tratar de cão ou gato maltratado, a pena para o crime será de reclusão, de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda de animais para quem cometer qualquer prática de maus tratos.

E não é só violência física que é considerada maus tratos contra os animais. Também são reconhecidos como maus tratos a animais o abandono em via pública, mantê-lo permanentemente acorrentado, não abrigar do sol e da chuva, mantê-lo em local pequeno, não higiênico e/ou sem ventilação adequada, não alimentar diariamente, negar assistência ao ferido, obrigar o animal a trabalho excessivo, etc.

Quanto aos maus tratos, o Promotor de Justiça de Tenente Portela, Dr. Miguel Germano Podanosche, disse que a nova lei veio em boa hora, uma vez que cães e gatos são, desde tempos imemoriais, companheiros dos seres humanos em sua jornada histórica. “Além disso, há que se notar que a nova pena não representa apenas um aumento no rigor da legislação penal”, ponderou. E acrescentou: “Em termos processuais, a partir de agora, a Justiça está habilitada a, por exemplo, decretar a prisão preventiva dos criminosos e interceptação telefônica para apuração dos fatos. O crime também sai da alçada dos Juizados Especiais e passa para a Justiça Comum, não sendo mais possível que o processo seja extinto por acordos de transação penal ou suspensão condicional do processo. E, por fim, em se tratando de reclusão, admite-se até mesmo a fixação de regime fechado para cumprimento da pena.”

Trata-se de questão de saúde pública, inclusive, resgatar os animais abandonados e transferi-los para local adequado e que dê condições de vida aos bichinhos. Cabe à administração municipal providenciar a criação de abrigo voltado a atender as necessidades desses animais e promover a fiscalização da lei para evitar que casos de abandono e morte violenta continuem a acontecer como vem ocorrendo.

Existem inúmeros abrigos em nosso Estado, e fora dele, que podem servir de exemplo para a implantação em nosso município. Investimentos de empresas e auxílio parlamentar também podem ser solicitados para viabilizar o funcionamento de uma rede de apoio aos animais abandonados.

O Folha Popular faz um apelo para que as pessoas protejam os animais que estejam sob sua guarda e os que vivem em situação de abandono e de risco, e que denunciem na Delegacia de Polícia ou no Ministério Público qualquer notícia de maus tratos, a fim de dar melhores condições ao poder público para fazer com que os causadores de sofrimento aos animais sejam devidamente penalizados.