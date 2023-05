2ª Mobilização “Meu Corpo, Meu Território” ocorre na Terra Indígena Guarita

Ocorrerá nos dias 17 e 18 de maio, na Terra Indígena Guarita, em Irapuá, Redentora, a mobilização “Meu Corpo, Meu Território”. O encontro é promovido pelas mulheres indígenas kaingang do Grupo de Trabalho (GT) Guarita pela Vida. Várias instituições indigenistas e não indigenistas fazem parte do GT Guarita pela Vida.

De acordo com a professora Regina Emílio, do GT, a iniciativa busca construir redes de proteção e cuidado aos povos indígenas e contará com atividades de apoio jurídico e social, além de apresentações culturais. “O objetivo do trabalho, além das informações e discussões que surgirão para encaminhamentos, será a criação de um espaço para as vítimas indígenas de violência, para que sejam auxiliadas e atendidas da melhor forma possível”, afirma Regina.

Conforme a organização da mobilização, no ano passado o evento ocorreu no dia 18 de maio, dia que foi instituído pela Lei Federal 9.970/00 e que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em todo território brasileiro. Essa data fortalece o compromisso na luta contra o abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O intuito do GT Guarita pela Vida é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua sexualidade.

No ano passado, aproximadamente 600 pessoas participaram. Este ano, a estimativa da organização é de ultrapassar mil pessoas. A Defensoria Pública de Tenente Portela estará presente nos dois dias de programação, prestando esclarecimentos, tirando dúvidas e atendendo demandas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e o governador Eduardo Leite foram convidados. Ainda não tinham confirmado presença.

Programação – 17/05 – 13h: Início das atividades da Mobilização: “Meu Corpo, Meu Território”, com presença de autoridades e entidades municipais, estaduais e federais; discussão de políticas públicas voltadas para a proteção e cuidado de vítimas de violência no contexto indígena e do campo; discussão de fl uxo de encaminhamentos; e criação de espaço específi co para mulheres, crianças e jovens indígenas em situação de violência. 17h: encerramento do primeiro dia de trabalho com as autoridades e entidades.

18/05 – 8h: Início das atividades do segundo dia. Evento aberto à comunidade, autoridades e entidades municipais, estaduais e federais; apresentações culturais; apresentação de documentos para ampliação da proteção e cuidado de vítimas de violência no contexto indígena; e segurança alimentar e nutricional. 12h: Almoço; 13h30min: continuidade das discussões de combate à violência; e apresentações culturais. 17h: encerramento.

