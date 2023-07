1ª Copa CER Miraguai de Base será realizada em agosto

A Escolinha de Futebol de Base do Clube Esportivo e Recreativo Miraguai realizará uma copa para as categorias de base nos dias 5 e 12 de agosto. Participarão as escolas CER Miraguai, Escolinha Municipal de Humaitá, Escolinha do Furacão, de Itapiranga, e Escolinha Ouro Verde, de Coronel Bicaco.

Coordenada pelo professor Tiago Rodrigues, que é graduado em Educação Física e está há quatro anos à frente do projeto, a escola tem quatro categorias: Pré-mirim, Mirim, Infantil e Juvenil. O projeto atende, em média, 120 alunos do município de Tenente Portela. Os treinos ocorrem às terças e quintas-feiras. Pela manhã os trabalhos começam às 9h e à tarde às 13h30min.

A filosofia da escola é oportunizar às crianças e adolescentes do município, através da prática do futebol, conviverem com educação, respeito, interação com outras escolas e disciplina. “A metodologia que usamos é global e analítica, dando ênfase em trabalhos técnicos, táticos e físicos”, diz o professor Tiago, que enfatiza o apoio da Administração Municipal de Tenente Portela na manutenção do projeto e na realização da Copinha.

Serão premiados com troféu e medalhas o campeão e o vice de cada categoria. Para os terceiros e quartos lugares serão entregues medalhas de participação. Goleiro menos vazado e goleador de cada categoria também receberão medalhas.

Programação: No dia 5 – 1ª fase: os jogos serão realizados o dia todo, todos contra todos, nas três categorias disputantes (a categoria mirim não disputará a copinha). No dia 12 – 2ª fase: jogam os vencedores de cada categoria contra os quartos colocados e os segundos lugares contra os terceiros. Os vencedores em cada categoria jogam as finais.

Folha Popular