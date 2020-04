Vista Gaúcha repassará R$ 30 mil ao HSA para enfrentamento do novo coronavírus

A partir do Projeto de Lei aprovado, por unanimidade, na Câmara Municipal de Vereadores, o Poder Executivo de Vista Gaúcha repassará emergencialmente R$ 30 mil à Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela.

O montante é destinado à aquisição de equipamentos e estruturação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para atendimento de eventuais pacientes infectados pelo novo coronavírus (Covid-19). Além deste repasse emergencial, a Prefeitura de Vista Gaúcha remete ao HSA, mensalmente, R$ 18 mil para a manutenção dos serviços de urgência e consultas especializadas.

O prefeito Celso José Dal Cero afirma que as transferências financeiras visam assegurar um melhor atendimento aos pacientes vista-gauchenses quando for necessário. – Se todos os municípios que referenciam serviços no Hospital Santo Antônio tomar essa iniciativa, certamente, a instituição terá menos dificuldades para enfrentar as urgências – salientou o mandatário.

Em relação à pandemia de coronavírus, o chefe do Poder Executivo disse que a população deve atender as medidas determinadas pelas autoridades. – Temos que ter a consciência de fazer a nossa parte, principalmente as pessoas acima de 60 anos. Fiquem em casa – reforçou o prefeito.

Por pertencer ao grupo de risco e amparado no decreto estadual nº 55.514, Celso José Dal Cero está trabalhando em sua residência. Os cidadãos que desejam manter contato com a Administração Municipal devem ligar para os números 3552 1022 ou 1050.