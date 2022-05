Veteranos do Ypiranga F. C. estão invictos há 14 jogos

O Ypiranga, “o Leão da Colina”, time de futebol portelense que viajou mais de 100 km no sábado, 30 de abril, para enfrentar a equipe AVP de Palmeira das Missões, jogou no famoso e histórico Estádio Luciano Ferreira Martins, onde há alguns anos a equipe palmeirense disputava o Gauchão Série A.

Conforme o jogador Ypiranguense, Tiago Sisti, as equipes realizaram um grande espetáculo, um jogão, e mesmo com chuva, campo molhado e muita neblina o jogo encerrou com o placar de 4 x 4. “Estamos preparados. Com um bom desempenho em campo mantivemos a invencibilidade. Agora são 14 jogos sem perder”, disse Sisti.

Sábado, 7, o Ypiranga enfrentará o Tupi de Crissiumal no Estádio Leão da Colina, em casa. No jogo de ida, que ocorreu em Crissiumal no dia 12 de março, o placar foi de 2 x 2.

No dia 29 de maio, domingo, o Ypiranga estará promovendo uma festa esportiva de integração com equipes dos municípios de Ijuí, São João do Oeste/SC e Maravilha/SC. Serão disputados jogos com as equipes das categorias veteranos, livre e feminino do Ypiranga.

Às 9h, Ijuí enfrenta Maravilha, na categoria veteranos; às 11h o Ypiranga enfrenta São João do Oeste, categoria veteranos; às 13h30min, o Ypiranga enfrenta o São João do Oeste na categoria livre; e às 15h15min o Ypiranga enfrenta São João do Oeste na categoria feminino.

Será servido um churrasco no almoço com a ficha custando R$ 30,00. A música ao vivo será com a dupla Bruna Correa e Zé da Viola.

Prestigie o evento.