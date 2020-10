Três Passos supera a marca de mil recuperados do coronavírus

Dados epidemiológicos divulgados na segunda-feira (19/10) revelam que Três Passos contabiliza 1.001 moradores recuperados do coronavírus (Covid-19). O total de diagnósticos positivos acumulados alcança 1.032. Atualmente, existem dez casos ativos.

A capital da Região Celeiro registra ainda 4.774 casos negativos e 21 mortes ocasionadas pela doença. No momento, quatro pessoas aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

De acordo com as informações repassadas, foram processados 14.248 atendimentos relacionados ao Covid-19, sendo que, 736 ocorreram nas residências dos pacientes. Também foi divulgado que um morador está internado no Hospital de Caridade de Três Passos em virtude do vírus.