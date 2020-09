Três Passos registra mais uma morte por Covid-19

Nesta segunda-feira, 21 de setembro, foi divulgado resultado positivo para covid-19 sobre mais um óbito em Três Passos. O paciente, de 79 anos, havia internado no Hospital de Caridade de Três Passos no dia 30 de agosto, encaminhada amostra para análise junto ao Laboratório Central do Estado (LACEN), dando resultado negativo para covid, sendo assim, deu alta no dia 5 de setembro.

Três dias depois ele voltou a ser internado no HCTP, quando a unidade sentinela foi até a residência do paciente, realizou teste rápido, que deu resultado positivo para o vírus. Diante do quadro clínico, ele foi mais uma vez internado na casa de saúde, tendo nova alta no dia 14 de setembro.

Por fim, no dia 17 de setembro, o paciente foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao HCTP, vindo a óbito. Foi mais uma vez coletado exame PCR, e o LACEN divulgou hoje (21) como positivo para covid-19.

O homem possuía hipertensão, diabetes e era acamado. A esposa dele, de 61 anos, já havia falecido no dia 30 de agosto, sendo positivo para o vírus.

Com informações de RD3.net.br