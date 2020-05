Três Passos confirma três casos de Covid-19

O Município de Três Passos acaba de confirmar três casos de coronavírus no município.

Em pronunciamento, o Prefeito e o vice de Três Passos anunciaram a mudança no quadro epidemiológico.

Dois pacientes foram atestados com coronavírus, ambos do mesmo grupo familiar. Um deles é masculino, 59 anos e está internado no Hospital de Caridade e o outro não foi informado mais detalhes até o momento. Os infectados foram colocados em isolamento na data de hoje, 29. Todos os que tiveram contato estão sendo rastreados para entrar em isolamento.

Existe também outro, que esteve em Estrela e ao retornar teve contato com os demais. Este deve ter sido o primeiro infectado a ingressar no município, por volta do dia 12 de abril. Este foi testado e também teve resultado positivo.

A Administração pede que pessoas que tenham frequentado o estabelecimento comercial Hoffman e Muller (Bairro Frei Olímpio) na cidade após dia 12 de abril que apresentarem sintomas característicos devem procurar os órgãos de saúde através de contato telefônico com a Unidade Sentinela.