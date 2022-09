Três municípios da Região Celeiro possuem mais eleitores do que moradores

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), três dos 21 municípios da Região Celeiro têm mais votantes do que moradores. Neste ano, serão escolhidos os novos deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República.

Em Bom Progresso, são 2.339 votantes e 1.858 habitantes – diferença de 481. Derrubadas contabiliza 2.751 eleitores e 2.718 residentes no município – diferença de 33. E Esperança do Sul tem 3.015 pessoas com domicílio eleitoral, enquanto que a população é de 2.846 moradores – diferença de 169.

Ainda, segundo o TSE, a Região Celeiro possui 111.864 cidadãos aptos a votar em 2022, dos quais, 106.046 fizeram a biometria. Os 5.818 eleitores que não realizaram o cadastramento da digital precisarão apresentar um documento oficial na data da votação.