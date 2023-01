Três dias após ser vandalizado, Planalto lota para posse de Sônia Guajajara e Anielle Franco

Em uma cerimônia carregada de emoção, apenas três dias após os atos terroristas que depredaram os prédios da República, tomaram posse nesta quarta-feira (11), no Palácio do Planalto, as ministras Sônia Guajajara, no Ministério dos Povos Indígenas, e Anielle Franco, no Ministério da Igualdade Racial.

As cerimônias de ambas, que não seriam realizadas conjuntamente, tiveram que ser remarcadas em uma só solenidade após o vandalismo golpista do domingo (8). A união acabou gerando um encontro simbólico da riqueza ancestral que compõe a identidade brasileira. Povos de terreiro, e sua herança africana, ao lado de indígenas de diferentes etnias, coloriam o Salão Nobre do Palácio do Planalto e emocionaram as centenas de presentes.

“Nossa posse, minha e de Anielle, é o mais legítimo símbolo dessa resistência secular preta e indígena no Brasil. Sônia e Anielle convoca todas mulheres para dizermos que nunca mais vamos permitir um outro golpe”, disse Sônia Guajajara, antes de puxar um coro de “sem anistia”

A cerimônia contou com a presença do presidente Lula, que não acompanhou as de outros auxiliares ao longo da semana passada. Ele estava acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros.

