Travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga volta ao normal

As balsas estão operando normalmente no Rio Uruguai na Travessia entre Barra do Guarita e Itapiranga. O Rio que estava muito baixo em virtude da estiagem e que inclusive causou encalhamento de uma das balsas voltou a subir hoje depois que a Usina Foz de Chapecó, abriu suas comportas.

Conversando com moradores ribeirinhos nossa reportagem foi informada que o nível do Rio está mais baixo nas tardes de sábado e nos domingos. Isso vem de encontro com o acerto feito entre a Usina Foz de Chapecó e a secretária de turismo do Rio Grande do Sul de não liberar as comportas nos finais de semana para não atrapalhar a visualização no Salto do Yucumã.

Imagens que circulam na internet mostram pontos do Rio Uruguai onde as pedras estão a vista e pessoas podem caminhar até o meio do leito sem molhar os pés.

Não há previsão de chuvas para a região nos próximos dias, o que aumenta o alerta quanto as condições de abastecimento de água nas maioria das cidades do noroeste gaúcho e a preocupação com o nível das águas dos principais mananciais da região.

