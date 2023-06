Tradição mantida: Aniversário do município terá a Cavalgada do Tenente Mário Portela Fagundes

A Prefeitura e os CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira deram início às tratativas de organização da 24ª Cavalgada do Tenente Mário Portela Fagundes. O evento, em homenagem ao patrono, está inserido na programação dos 68 anos de emancipação politico administrativa do Município.

Na semana passada, o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, e o secretário de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias, receberam representantes das duas entidades tradicionalistas de Tenente Portela. No encontro foram definidos os primeiros detalhe, entre eles a data de realização: dias 5, 6 e 7 de agosto.

Agora as entidades escolherão os nomes do homenageado e do patrono da Cavalgada e demais detalhes da programação. A exemplo do ano passado, serão percorridos 98 quilômetros nos territórios de Tenente Portela, Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale. Um dos momentos marcantes será o acendimento da chama junto ao túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes, às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho.

A estimativa é reunir mais de 120 cavalarianos. As inscrições deverão ser lançadas nos próximos dias e serão coordenadas pelos CTGs. Assim como em 2022, novamente será buscado o apoio das Prefeituras e CTGs de Vista Gaúcha e Pinheirinho do Vale, além das comunidades onde ocorrerão as paradas para refeições e pernoites.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela