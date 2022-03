TENENTE PORTELA TORNA FACULTATIVO O USO DE MÁSCARAS EM LOCAL ABERTO OU FECHADO

Depois de liberar o uso de máscaras em locais abertos, agora Tenente Portela estende a norma para locais fechados. A liberação está prevista no edital 077/2022, assinado nesta terça, 29, pelo prefeito Rosemar Sala. A utilização do assessório de proteção individual passa a ser facultativa, exceto nos serviços públicos e privados de saúde. Para pessoas infectadas ou com diagnóstico suspeito para a Covid-19, também segue valendo a norma do uso obrigatório.

A flexibilização foi possível graças ao quadro estável de contágio da Covid no Município. Na última semana, apenas dois novos casos foram confirmados e há mais de 15 dias nenhum portelense necessitou de internação em função de diagnóstico suspeito ou positivo para a doença. A medida recebeu o aval da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela