Tenente Portela oportuniza castração de cães e gatos de famílias em situação de vulnerabilidade social

A procriação de forma desenfreada de animais é caso de saúde pública e tem como principal causa o abandono. Diante dessa realidade e com objetivo de priorizar o controle populacional dos animais domésticos no Rio Grande do Sul, a Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social (SICDHAS) firmou convênio com municípios para a realização de castrações de cães e gatos de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A iniciativa tem leva o nome de Melhores Amigos – Bicho sente como gente. Tenente Portela é um dos municípios que fazem parte do programa. Aqui, o trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Promoção Humana, e conta com o apoio da Associação Portelense de Proteção Auxílio e Tratamento aos Animais (APPATA). O Estado repassou R$ 34,8 mil e o Município garantiu a contrapartida de R$ 25,2 mil.

Cumprida todas as etapas formais de implantação do programa, agora começa a prática. Para isso é importante o engajamento da comunidade. As famílias em situação de vulnerabilidade social que possuem cães e gatos fêmeas e que desejam fazer a esterilização (castração) cirúrgica destes animais deverão procurar a Secretaria de Assistência Social.

Algumas famílias ainda resistem a ideia, o que tem resultado na baixa procura pelo serviço. Por isso, os gestores do programa Melhores Amigos, reforçam o chamamento. Para maiores informações, contate com a Secretaria de Assistência Social, fone 3551 2011, ou compareça na sede localizada na Rua Luis Carlos Schepp, 31, ao lado do Fórum.

