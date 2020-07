Tenente Portela não possui mais leitos disponíveis na UTI Covid

Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, está com todos os leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinados para pessoas com coronavírus (Covid-19), ocupados. Dos cinco pacientes internados, dois estão confirmados. O restante ainda é tratado como casos suspeitos.

Segundo as informações repassadas pela administração do HSA, os diagnósticos positivos são de moradores das cidades de Braga e Seberi. Os pacientes têm 30 e 79 anos, respectivamente.

Os casos suspeitos são de pessoas entre 64 e 81 anos, das cidades de Humaitá, Pinheirinho do Vale e Coronel Bicaco.

Referente aos leitos clínicos do HSA destinados ao Covid-19, três estão ocupados, sendo dois suspeitos e um confirmado.

O caso positivo da doença é de um paciente de 46 anos, encaminhado pela Secretaria Municipal da Saúde de Palmeira das Missões. Já aqueles considerados suspeitos, são provenientes de Constantina e Tenente Portel