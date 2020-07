Tenente Portela mantém comércio aberto mesmo com mudança de bandeira na região

O Governo do Estado confirmou na tarde de hoje, 6, que a Região de Palmeira das Missões, da qual Tenente Portela faz parte, terá alteração da bandeira de distanciamento a partir desta terça-feira, 07, passando da laranja, risco médio, para a vermelha, risco alto.

Essa foi a terceira semana seguida que na divulgação preliminar o estado colocava a região na bandeira vermelha, no entanto, nas outras duas, recursos dos municípios foram acolhidos e a bandeira laranja permaneceu em vigor, o que não ocorreu nesta semana.

Mesmo com a mudança de bandeira, diversos municípios, entre eles Tenente Portela, poderão permanecer na bandeira laranja, desde que se enquadrem no quesito de não terem registrados óbitos ou internações nas últimas duas semanas. A decisão dessa manutenção é local e cada prefeito vai determinar de acordo com as características de seus municípios através de decreto.

O prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, já havia se antecipado ao Governador do Estado, Eduardo Leite, e ainda na manhã de hoje, decretou que o município permanecerá em bandeira laranja, o que, na prática significa que o comércio continua em funcionamento dentro da normalidade que já imperava nas semanas anteriores.

Municípios como Três Passos, Redentora e Palmeira das Missões que tiveram o registro de óbitos pela doença registrados nos últimos 14 dias, não podem se enquadrar nessa excepcionalidade e por consequência terão que apertar as regras de distanciamento a partir de amanhã, inclusive com o comércio passando para a fase de limitação de atendimento, uma vez que somente serão permitidos vendas por canais do cliente e no modelo pegue e leve.

Sistema Província