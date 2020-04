Tenente Portela: Fiscais da Prefeitura e BM fecham bar que operava irregularmente

Fiscais da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, juntamente com a Brigada Militar (BM), efetuaram na tarde desta terça-feira (31/03), o fechamento e lacraram um bar localizado no centro da cidade.

Os profissionais se depararam com uma grande aglomeração de pessoas, os quais estavam no interior do estabelecimento bebendo. O que de acordo com decreto municipal nº 80, de 20 de março de 2020, estipulado pelo prefeito Clairton Carboni, está proibido.

A liberação para funcionamento de bares, lanchonetes, lancherias, estabelecimentos similares e distribuidores de bebidas em geral, somente poderão funcionar no sistema de tele entrega e ou pegue e leve, sendo vedado o consumo no local e nos espaços públicos, como calçadas, praças, ruas, avenidas, etc, assim como as sorveterias.

Os restaurantes deverão diminuir em 50% o número de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a separação entre as mesmas, diminuindo o número de pessoas no local e buscando guardar a distância mínima recomendada, observando, sempre, limite inicial de 50% de uso da capacidade total do local, sendo vedado o serviço de buffet.