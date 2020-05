Tenente Portela confirma o segundo caso de Covid-19

secretária de Saúde e Saneamento de Tenente Portela, Micheli Vargas, confirmou nesta segunda-feira (11/05), durante entrevista ao programa Melhor da Tarde da Rádio Província FM, o segundo caso de coronavírus (Covid-19) no município.

A pessoa teria procurado o órgão de saúde por ter entrado em contato com uma pessoa ligada ao primeiro paciente, efetuando então o teste, o qual deu positivo. Trata-se de um homem de 47 anos, que teria apresentado os sintomas em meados do mês de março, no entanto, já está completamente curado da doença.

Familiares deste segundo paciente também estão sendo monitorados, porém, até o momento não foram apresentados novos diagnósticos positivos.

As pessoas que testaram positivo seguem em monitoramento, no entanto, já não agem mais como propagadores do vírus.

De acordo com Micheli Vargas, há no Hospital Santo Antônio duas pessoas internadas na UTI, assintomáticas para coronavírus, não sendo moradores de Tenente Portela.

A secretária ainda destaca a importância de as pessoas circularem utilizando máscaras de proteção, higienizando as mãos e utilizando o álcool gel.