Tenente Portela adquire duas retroescavadeiras

Tenente Portela adquiriu duas retroescavadeiras. A entrega ocorreu na manhã de quinta, 21, em frente à Prefeitura. O aquisição resultou de um investimento de R$ 910 mil, sendo R$ 560 mil de recursos próprios e R$ 350 mil oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Giovani Cherini (PL).

A apresentação do maquinário contou com a participação do prefeito, Rosemar Sala; do vice, Leônidas Balestrin; da vereadora, Irinéia Koch Lena; e do assessor do parlamentar gaúcho, Alex Melo. Secretários, servidores, lideranças locais e representantes do PL também prestigiaram o ato.

As retroescadeiras vão reforçar a frota das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Políticas Estruturantes e Zeladoria. O prefeito destacou que o investimento era necessário para qualificar ainda mais os serviços prestados pelo poder público, em especial as ações realizadas no interior do Município.

Sala agradeceu a indicação do deputado Cherini e o apoio das lideranças partidárias locais e da vereadora Irinéia, na busca pelos recursos. O prefeito informou que tão logo ocorra a liberação técnica, o maquinário “vai para o trecho” para atender as demandas da população.

O prefeito também confirmou que o Município efetou a compra de uma motoniveladora. O investimento é de aproximadamente de R$ 1,2 milhão, proveniente dos cofres municipais. O maquinário deverá ser entregue no próximo mês.