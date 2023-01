TENENTE PORTELA ADQUIRE DOIS CAMINHÕES BASCULANTES

Investimento foi de R$ 1,4 milhão. Veículos reforçarão a frota da Secretaria de Desenvolvimento Rural.

A frota de veículos da Secretaria de Desenvolvimento Rural foi incrementada com novos veículos. São dois caminhões basculante Mercedes Bens, zero quilômetro, adquiridos pelo Município com recursos próprios.

Nesta quinta, 19, o prefeito Rosemar Sala foi ao Parque de Máquinas e acompanhou a entrega dos veículos. Também esteve o vice-prefeito, Leônidas Balestrin, que responde pela pasta do Desenvolvimento Rural.

A aquisição representou um investimento de R$ 1,4 milhão. Participaram da entrega oficial a secretária e o secretário adjunto de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Sala e Marcos de Paula, respectivamente; e o diretor da Divisão de Infraestrutura Rural, João Victor Bottega.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela