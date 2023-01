Senado vota decreto de intervenção federal na segurança do DF nesta terça

Os senadores vão votar o decreto que determina a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal nesta terça-feira. O texto chega à Casa após ter sido aprovado na Câmara dos Deputados na noite dessa segunda.

A medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a invasão de extremistas aos edifícios-sede do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, no último domingo.

Os manifestantes que participaram dos atos de vandalismo não aceitam a vitória de Lula sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado.

O que é a intervenção federal?

O decreto de intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporária, prevista na Constituição Federal, que afasta a autonomia do Governo do Distrito Federal. O ato é restrito à Segurança Pública do DF e vai durar até 31 de janeiro.

O interventor federal será Ricardo Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça. Horas depois do início das manifestações, o secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, foi exonerado do cargo.

Nessa segunda (8), Cappelli anunciou que o coronel Klepter Rosa Gonçalves vai assumir interinamente o comando da Polícia Militar do DF. Em outubro do ano passado, Klepter foi nomeado como subcomandante-geral da corporação. Ele substituirá o coronel Fábio Augusto, afastado após os atos de vandalismo do último domingo.