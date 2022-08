Saúde de Tenente Portela aumenta horário de atendimento para vacinar contra a Pólio

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tenente Portela está reforçando os pedidos para que os pais levem os filhos para se vacinar contra a Poliomielite. A expectativa do Ministério da Saúde é vacinar 95% das crianças de 1 a 5 anos, no entanto, em todo o Brasil a procura está muito baixa.

Para tentar aumentar o número de procura pela vacina, a saúde de Tenente Portela estará com atendimento estendido nesta, 16, e na próxima terça-feira, 23, até as 19 horas, em todos os ESFs.

No próximo sábado, 20, ocorre o Dia D da vacinação contra a Pólio, com atendimento das 08h às 12h e das 13h às 17h em todos os postos de saúde do município.

Magna Sinhori, secretaria municipal de saúde e saneamento chama a atenção para a importância da vacinação. “Destacamos a importância do Programa Nacional de Imunizações, com ele nós erradicamos a poliomielite. O último caso foi em 1989. E precisamos imunizar contra a poliomielite crianças menores d e5 anos. É urgente que consigamos recobrar nossas coberturas vacinais, no mundo todo as coberturas caíram no período pandêmico”, afirmou a gestora.