O Rio Grande do Sul registrou 1.450 novos casos de Covid-19 e mais duas mortes provocadas pela doença, de acordo com balanço divulgado neste domingo (11) pela Secretaria Estadual da Saúde.

Com essas ocorrências, o total de casos confirmados de coronavírus no Estado subiu para 2.803.975. Já o número de óbitos aumentou para 41.330.

Entre as pessoas infectadas no Rio Grande do Sul, 2.732.013 (97% dos casos) já se recuperaram da doença.