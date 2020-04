Rio Grande do Sul atinge 700 casos confirmados do novo coronavírus

Com mais 15 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19), na terça-feira (14/04), o Rio Grande do Sul atingiu 700 infectados. Os dados foram atualizados pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS). Até o momento, são contabilizadas 18 mortes no Estado.

Quase metade (327) dos casos diagnosticados é de moradores de Porto Alegre, que também registra oito óbitos em função da doença. Entre as cidades do interior do RS, Caxias do Sul tem a maior quantidade de contaminações comprovadas: 33. Ao todo, 87 municípios gaúchos já anotaram casos de Covid-19.

A incidência do coronavírus no Rio Grande do Sul é de 6,15 indivíduos a cada 100 mil. Já a letalidade da doença, em cidades gaúchas, é de 2,6%, em média.

Brasil:

O balanço apresentado pelo Ministério da Saúde, na tarde desta terça-feira (14/04), aponta que o Brasil soma 1.532 mortes e 25.262 casos diagnosticados de coronavírus. A maior quantidade de óbitos está em São Paulo: 695.

Na comparação com o levantamento divulgado na segunda-feira (13/04), houve crescimento de 15% no número de mortes e 8% na contagem de pessoas infectadas.