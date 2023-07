Reunião trata de oferta de cursos para culturas tradicionais indígenas no Instituto Federal Farroupilha

A possibilidade de oferta de educação profissional para as culturas tradicionais indígenas foi tema de uma reunião realizada na Reitoria do Instituto Federal Farroupilha (IFFar), no sábado (8). Participaram do encontro a reitora do IFFar Nídia Heringer, o cacique da Comunidade Terra Indígena Guarita Joel Ribeiro de Freitas e o deputado estadual Jeferson Fernandes.

Durante a reunião, foi discutida a criação de projetos pedagógicos de cursos (PPCs) técnicos e de formação de professores voltados para as culturas tradicionais. De acordo com a reitora do IFFar, professor Nídia Herinter, esses PPCs deveriam ser elaborados a partir do diálogo entre as comunidades tradicionais indígenas e o IFFar, considerando as necessidades das comunidades e as possibilidades da instituição.

O cacique Joel Ribeiro de Freitas falou da necessidade de capacitações e cursos nas áreas agrícolas, de alimentos e de saúde que visem a autonomia financeira das comunidades.

O deputado estadual Jeferson Fernandes também informou que protocolou um requerimento na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para a realização de uma Audiência Pública no município de Tenente Portela, no mês de agosto. A audiência vai tratar da possibilidade de criação de um campus pluriétnico do IFFar que atenda demandas de qualificação dos povos originários. De acordo com o deputado, o debate recente sobre a expansão do IFFar possibilita discutir a criação de um campus indígena.

Nídia Heringer destacou que o IFFar tem clareza da importância de diálogos com a comunidade e da possibilidade de o IFFar atender à diferentes populações.

Também estiveram presentes na reunião a chefe de Gabinete da Reitora do IFFar Dalva Pillar e a pedagoga e mulher Kaingang da Terra Indígena Guarita Regina Goj Téj Emílio.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da IFFar