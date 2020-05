Região Noroeste registra primeiras duas mortes por Covid-19

Na noite da sexta-feira (08/05), foram confirmadas as duas primeiras mortes de pessoas infectadas com o coronavírus (Covid-19) e residentes na Região Noroeste do Estado.

O primeiro óbito é de um homem que morava em Doutor Maurício Cardoso. De 30 de abril a 02 de maio, ele ficou internado no Hospital Oswaldo Cruz de Horizontina. Com o surgimento dos sintomas de Covid-19, o paciente acabou removido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dom Bosco, em Santa Rosa.

A Secretaria Municipal da Saúde de Doutor Maurício Cardoso informou que está monitorando as pessoas que tiveram algum contato com o indivíduo contaminado. O caixão com o corpo foi lacrado e encaminhado para o sepultamento.

A segunda vítima do coronavírus é uma idosa de 89 anos e domiciliada em Santa Rosa. A mulher estava internada na UTI do Hospital Dom Bosco. De acordo com a investigação médica, a paciente tinha histórico de doença cardiovascular crônica.

Conforme a Fundação Municipal da Saúde de Santa Rosa, a idosa apresentou os primeiros sintomas de Covid-19 em 03 de maio. No dia seguinte, procurou o atendimento e foi hospitalizada.