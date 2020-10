Região Celeiro decide não retomar as atividades escolares presenciais

Reunidos em assembleia por videoconferência, na manhã da sexta-feira (16/10), os representantes dos municípios que compõem a Região Celeiro decidiram, por unanimidade, não retomar as atividades escolares presenciais na rede municipal e estadual.

Entretanto, a fim de possibilitar o retorno do ensino presencial com total segurança para alunos e servidores e, assim, evitar maiores prejuízos ao ano letivo, ficou acertado um prazo de 30 dias para que os municípios congregados pela Amuceleiro, juntamente com a 21ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), estabeleçam protocolos a serem seguidos pelos pais, educandos e servidores; das logísticas de acesso, fluxo e transporte; bem como, de adequação às medidas sanitárias necessárias ao retorno gradual das atividades escolares.

A Amuceleiro ainda recomenda que, ao fixar regras para o funcionamento de espaços públicos e privados, as prefeituras publiquem decretos municipais acompanhados de parecer do COE do município.