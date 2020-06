Reconstituição do caso Rafael será na próxima quinta-feira

Na quinta-feira (18/06), a partir das 18h00min, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) realizarão a Reprodução Simulada dos Fatos (RSF) do caso Rafael Mateus Winques, na cidade de Planalto. O trabalho será coordenado pela perita criminal Bárbara Cavedon, do Departamento de Criminalística do IGP.

A Reprodução Simulada dos Fatos, conhecida popularmente como reconstituição, foi solicitada pela autoridade policial que preside o inquérito policial, delegado Ercílio Carletti, sendo uma das mais complexas perícias criminais realizadas pelo IGP. O objetivo é verificar a viabilidade dos fatos terem ocorrido da(s) forma(s) como foram narradas pelo(s) envolvido(s).

Dependendo da quantidade e complexidade das versões apresentadas, dos elementos a serem analisados e dos quesitos a serem respondidos, em média o Laudo é remetido ao solicitante cerca de 30 dias depois do trabalho de campo.

Segundo a chefe da Polícia Civil no RS, delegada Nadine Anflor, a Reprodução Simulada dos Fatos será fundamental para esclarecer as circunstâncias e dinâmica do crime, além da participação das pessoas envolvidas.

Para a diretora geral do IGP, Heloisa Kuser, a realização da RSF demonstra a importância do IGP em apresentar as provas periciais e o empenho da instituição para a revelação dos fatos.

A orientação é para que a população fique em casa e acompanhe as diligências pela imprensa. Não será permitida aglomeração de populares.