Quem quitar o IPVA 2022 em março pode garantir descontos de até 22,40%

Proprietários de veículos ainda têm descontos no pagamento antecipado do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), de 2022, no mês de março. Quem quitar o tributo até dia 31 pode garantir descontos de até 22,40%. Isso porque neste mês ainda há uma redução de 3% sobre o valor total pela antecipação, além das vantagens de Bom Motorista (15% para três anos sem infrações de trânsito) e Bom Cidadão (5% para 150 ou mais notas fiscais com CPF).

O IPVA pode ser quitado em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking (internet) do Banrisul ou Sicredi. No caso do Bradesco e do Banco do Brasil, os pagamentos podem ser realizados de ambas as formas, porém, somente para clientes. Também é possível que os correntistas desses bancos paguem usando os aplicativos.