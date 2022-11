Próximos dias terão tempo seco e temperaturas amenas no RS

A próxima semana permanecerá com tempo seco e temperaturas amenas na maior parte do Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 43/2022, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (SEAPDR) em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Até o domingo (6/11), a presença de uma massa de ar frio e seco manterá o tempo firme em todo o Estado, com temperaturas amenas e mínimas inferiores a 10°C em diversas localidades. Na segunda-feira (7/11) e terça-feira (8/11), o tempo permanecerá seco na maioria das regiões. O ingresso de ar quente favorecerá a elevação das temperaturas, e somente nos setores Leste e Nordeste a circulação de umidade do mar para o continente provocará chuvas fracas e isoladas. Na quarta-feira (9/11), o tempo firme e quente vai seguir predominando, com temperaturas próximas de 30°C em diversas regiões.

Na maior parte do território do Rio Grande do Sul não deverá chover. Somente no Litoral, Região Metropolitana e na Serra do Nordeste poderão ocorrer precipitações de fraca intensidade, em que os volumes deverão oscilar entre cinco e dez milímetros (mm) na maioria das localidades, com valores próximos de 20 mm apenas no Litoral Norte.