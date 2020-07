Projeção indica que Três Passos pode ultrapassar os 400 casos de Covid-19 nesta semana

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos, através da Unidade Sentinela, segue o trabalho intenso de monitoramento, atendimento e testagem da Covid-19 no município.

Até a próxima sexta-feira, dia 03 de julho, estão agendados cerca de 220 testes rápidos para serem realizados em casos suspeitos de coronavírus em Três Passos, que estão aguardando o prazo correto de dias para a testagem.

A Unidade Sentinela tem testado 25 suspeitos diariamente e a média com os testes pré-agendados e os enviados ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado (Lacen-RS) é entre 18 a 20 testes positivos por dia.

Porém, o sinal de alerta segue ligado, já que a expectativa é que Três Passos ultrapasse os 400 casos de Covid-19 até o próximo final de semana.

Estão em isolamento domiciliar cerca de 400 pessoas, e 160 casos estão ativos com a Covid-19 em Três Passos.

A ouvidoria da prefeitura Três Passos já recebeu inúmeras denúncias, inclusive de suspeitos e até de casos positivos de coronavírus em circulação pela cidade, frequentando estabelecimentos comerciais.

A Unidade Sentinela está trabalhando também aos finais de semana, no horário das 7h30min às 17 horas. A fiscalização por parte dos agentes civis do município têm sido intensa, com o apoio da Brigada Militar. De acordo com os envolvidos, todo este trabalho tem o “intuito de preservar a saúde e a vida dos cidadãos”.

