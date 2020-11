Produtividade média do trigo registra redução de quase 50% no Rio Grande do Sul

As chuvas de baixos volumes e distribuição esparsa em algumas regiões do Rio Grande do Sul, não atrapalhou a colheita do trigo, que se aproxima de 80% das lavouras semeadas este ano. Os triticultores gaúchos destinaram cerca de 920 mil hectares para a cultura nesta safra.

De acordo com o Informativo Conjuntural da Emater-Ascar, publicado na quinta-feira (05/11), a colheita do ‘cereal ouro’ está mais avançada na região de Santa Rosa, que já ultrapassa 93% da área cultivada.

Segundo a Emater-Ascar, a produtividade média registra redução de quase 50%. As perdas se acentuaram com a diminuição das chuvas, o que impactou negativamente no rendimento das áreas tardias. Entretanto, a qualidade dos grãos ceifados é satisfatória.