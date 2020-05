Na tarde do domingo, 10, o Prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, acompanhado do Vice-prefeito Valdir Machado Soares, da Secretária de Saúde e Saneamento Micheli Vargas e da médica do Ambulatório da Covid-19, Dra. Renata Diniz de Oliveira, anunciaram através de uma transmissão ao vivo pelo Facebook, o primeiro caso confirmado do novo Coronavírus no município.

Trata-se de um jovem do sexo masculino, 21 anos, que realizou o teste por conta própria no sábado, 09, no laboratório do Hospital Santo Antônio, pois sua namorada havia tido contato em outro município, onde trabalha, com uma pessoa positivo para Covid-19.

Na manhã deste domingo, a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento do município foi informada e de imediato foi até a residência deste paciente, para realizar o teste para Covid-19 em seus familiares, sendo que os exames deram negativos. Também, a equipe fez alguns questionamentos ao paciente para melhor esclarecimento cronológico dos fatos, se ele havia em algum momento apresentado algum sintoma. O paciente declarou que no dia 05 de abril apresentou alguns sintomas respiratórios, mas não procurou atendimento médico. Porém, no dia 15 de abril procurou atendimento médico com médico pneumologista na cidade de Frederico Westphalen, por ter histórico prévio de asma na infância, mas naquele momento não foi testato para a Covid-19.

Conforme ainda o paciente, o que o motivou a procurar para realizar o teste por conta própria foi o fato de que a sua namorada teve contato com uma pessoa positivo para Covid-19, no local onde ela trabalha em uma cidade da região. Ambos realizaram o teste, sendo que o da namorada deu negativo.

A Secretária Micheli Vargas tranquiliza a comunidade, “é importante destacar que o paciente está assintomático e não transmite mais a doença, pois o tempo de contágio já passou”, disse a Secretária.

Como descrito acima, além do paciente e de sua namorada, os pais e a irmã também foram testados, além de mais três colegas de trabalho, e para todos o resultado foi negativo para o novo coronavírus.

O monitoramento segue sendo feito pela Secretaria de Saúde e mais pessoas próximas ainda serão testadas.

A pedido do paciente do Município de Tenente Portela que contraiu a Covid-19, a Administração Municipal divulga nota de esclarecimento elaborada por ele para a comunidade portelense.

“Neste sábado 09/05/2020 por volta das 12h recebi a ligação de minha namorada constatando que um colega de trabalho dela testou positivo para anticorpos do COVID-19, e conforme orientação da Secretaria da Saúde do município onde ela reside ela e seus familiares deveriam ficar em isolamento até serem realizados os testes com previsão para segunda-feira 11/05/2020, e orientando as pessoas que tiveram contato a procurarem as secretarias da saúde de seus municípios.

Diante dessa situação, para tomar as medidas necessárias com agilidade, de forma antecipada procurei os órgãos competentes do hospital Santo Antônio para me informar sobre os testes rápidos, de forma particular. Realizei o teste na tarde deste sábado 09/05, o qual constatou que contraí a COVID-19, mas já estou Curado e não possuo mais risco de transmitir a doença, o mesmo exame relata a presença de anticorpos. Deste modo informamos junto com o hospital a Secretaria da Saúde do município, os familiares mais próximos os quais tive contato, e colegas de trabalho.

Perante meu histórico de problemas pulmonares, apresentei os últimos sintomas de um possível resfriado no dia 05/04/2020, pois naquela semana houve uma variação brusca de temperatura na qual me afeta sempre que essas mudanças climáticas acontecem, perante ao COVID-19 não sabemos se naquele momento estaria com a doença, porém deve ser bem possível.

Preocupado com a própria doença e buscando solucionar meu problemas de alergias e renite perante ao inverno que está por chegar, busquei consulta médica especializada com Pneumologista na cidade de Frederico Westphalen-RS no dia 15/04/2020, na qual não foi recomendado testagem para COVID-19, foi receitado medicamentos para meu problema que vem desde a infância e realização de Raio-X dos pulmões, feito no mesmo dia. Após uso dos medicamentos os sintomas de um possível resfriado desapareceram e minha rotina ficou melhor do que antes, devido ao uso de medicamentos e sem a presença de alergias constantes. Foi realizada a reconsulta no dia 24/04/2020, apresentando o Raio-X, e realizando o teste de Espirometria verificando como estava meu Pulmão. O exame de Raio-X não apresentou alteração e para espirometria o resultado foi satisfatório para uma pessoa da minha idade. Não fui recomendado a realizar quarentena diante dos fatos descritos acima por recomendação médica.

Na manhã desde domingo 10/05/2020, foram realizados testes em três pessoas de minha família, e em três colegas de trabalho, além de que minha namorada testou também neste domingo a qual todas essas pessoas testaram NEGATIVO para COVID-19, sendo que NUNCA tiveram a doença, não sabendo onde tive esse contato com a COVID-19.

É importante salientar que tomei todas as medidas de precaução orientadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da Saúde do Município, o qual os resultados se mostram nos exames de pessoas próximas a mim, principalmente em meu trabalho o qual sempre contamos com a utilização de máscaras e álcool em gel, evitando a disseminação de qualquer vírus. Devido ao meu trabalho, tive contato neste período com pessoas de outros municípios como Três Passos, Ijuí, Cruz Alta, Santa Rosa, e demais municípios da região.

Não sabemos como e por onde foi a forma de contágio, visto que ninguém das pessoas mais próximas, nem mesmo minha namorada teve ou tem a COVID-19, contrariando as notícias divulgadas por alguns órgãos de comunicação.

Deve-se ressaltar também que não apresento sintomas e que não transmito mais a doença, estando livre para realizar qualquer atividade perante a sociedade, bem como também minha namorada e meus colegas de trabalho que realizaram os testes, sendo que os demais colegas serão testados amanhã.

Agradeço também a Secretaria da Saúde de Tenente Portela e todos os que dela fazem parte, pelo rápido e eficiente trabalho realizado neste Domingo 10/05/2020, e pelos cuidados com que tiveram com meus familiares e colegas de trabalho.”