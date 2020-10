Presidente da Amuceleiro afirma que governo não enviou EPIs para as escolas

O presidente da Amuceleiro, Carlos Alberto Vigne, prefeito do Braga foi entrevistado pelo jornalista Jalmo Fornari no programa Tribuna Popular neste sábado, 17, onde falou sobre a decisão da Região Celeiro de não retornar as aulas na próxima semana.

O dirigente municipalista disse que foi realizada uma assembleia nesta sexta-feira, realizada de maneira virtual, onde os prefeitos da Região Celeiro decidiram por não retornarem na próxima semana.

Ele disse que esteve reunido com o Governo Estadual na quarta-feira, onde ele disse que cobrou um diálogo maior e uma aproximação da coordenações estaduais e direção de escolas com os municípios. Segundo ele, depois dessa reunião a coordenadora regional participou da videoconferência com os prefeitos.

O primeiro ponto que precisa ficar claro, segundo Vigne, é que quem toma a decisão de retorno das aulas, seja em escolas municipais ou estaduais, é do prefeito.

Ele disse também que o Governo do Estado anunciou que fez compra de equipamentos de proteção, mas esses não chegaram nas escolas. O segundo ponto segundo o prefeito é que as escolas do interior e as escolas indígenas não podem retornar.

Nei Vigne, ainda citou ainda um problema que envolve Tenente Portela, pois se os indígenas não podem retornar as aulas como vai recomeçar com os demais alunos, uma vez que muitos alunos indígenas estudam nas escolas da cidade.

A decisão da Amuceleiro também é baseada na questão econômica, uma vez que as regras de distanciamento exigem maiores investimentos para transporte escolar e até dentro das salas de aulas, sendo a decisão neste momento a decisão da Amuceleiro é de que não terá aula.

Sistema Província