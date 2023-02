Prefeitura Municipal conclui pavimentação da Rua Vivaldino Dias, melhorias no parque de máquinas e revitalização dos pórticos

A Prefeitura de Tenente Portela está com várias obras em andamento no perímetro urbano do Município. São investimentos em melhorias da infraestrutura viária e de espaços e prédios públicos. Algumas destas obras estão em fase de conclusão e prontas para serem entregues a comunidade.

PAVIMENTAÇÃO DA VIVALDINO DIAS – a obra que transformou esta importante via está praticamente concluída. Nos próximos dias serão finalizados alguns trechos de passeios e a sinalização. A Prefeitura também vai completar a modernização da iluminação pública, com 100% de luminárias de led. A Avenida Vivaldino Dias é o principal acesso ao Cemitério Municipal e o asfalto era uma demanda antiga. O investimento tem recursos do Pavimenta RS, do Governo Municipal e a contribuição de melhoria dos moradores. Somente na pavimentação foram investidos R$ 1,5 milhão.

PÓRTICOS – as obras também estão nos arremates finais. Os dois pórticos, que estão localizados na RSC 472, foram totalmente revitalizados. Além da recuperação da estrutura, também foi instalada a iluminação temática que deixou os locais, considerados “cartões postais” da cidade, ainda mais bonitos. O Govero Municipal investiu cerca de R$ 250 mil nestas obras.

PARQUE DE MÁQUINAS: Com investimentos de R$ 400 mil, o espaço que abriga a frota pesada do Município também esta sendo totalmente revitalizado. Foram instaladas coberturas metálicas para proteger os ônbius do transporte escolar e demais veículos das Secretarias de Desenvolvimento Rural e de Políticas Estruturantes e Zeladoria. O pátio foi pavimentado com pedras irregulares (calçamento), além de outras melhorias. Novos investimentos estão programados para o local.

Além destas três obras, a Prefeitura está tocando outros projetos. Destaque para o Centro Cultural; o caminhódromo e a pavimentação da Avenida Ceres e a reforma da Praça do Imigrante. Todas estas obras serão concluídas ao longo do primeiro semestre. Também estão em andamento melhorias nas escolas da rede municipal. São ampliações, reformas, pinturas e adequações. Os investimentos nos educandários aproximam-se dos R$ 5 milhões.