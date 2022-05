Preço da gasolina no Rio Grande do Sul acumulou altas seguidas no mês de abril

O preço médio da gasolina comum no Rio Grande do Sul está ficando mais caro a cada semana desde o início de abril. Conforme dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o litro do combustível passou de R$ 6,82 no começo do mês passado para R$ 6,96 na semana de 24 a 30 de abril.

O preço do litro de óleo diesel no Estado apresentou queda ao longo das quatro semanas de abril, de acordo com o levantamento da ANP, e está custando em média R$ 6,38. Na primeira semana do mês passado, custava R$ 6,43.

O etanol – que na primeira semana de abril tinha preço médio de R$ 6,29 por litro – foi subindo ao longo do mês passado e está em R$ 6,68. Na semana entre os dias 17 e 23 de abril, custava em média R$ 6,59, de forma que aumentou 1,3% de uma semana para a outra.